Миранчук продолжает создавать голы «Аталанты». А её вратарь взял два пенальти за минуту!

«Аталанта» одержала пятую победу подряд в чемпионате Италии, а Алексей Миранчук опять поучаствовал в голах своей команды. Бергамаски в топ-4 – зоне Лиги чемпионов.

Миранчук только на один тур выпал из основы «Аталанты», а после яркого выхода на замену в матче с «Дженоа» вернулся в стартовый состав. На сей раз наш полузащитник исполнял роль чистого форварда. Бергамаски играли по схеме 3-5-2, а впереди Де Кетеларе действовал левее, а россиянин – правее.

«Сассуоло» едва не забил в первой же атаке, а потом «Аталанта» задавила соперника. Миранчук был одной из главных фигур у команды Джан Пьеро Гасперини. Алексей опасно исполнял стандарты – как угловые, так и штрафные. После его классной мягкой подачи должен был забивать Хольм, вот только пробил коленом выше цели. Вскоре голевой момент получил сам россиянин, когда завершал комбинацию с участием отдавшего пас-конфетку Дзаппакосты и Де Кетеларе. Миранчук пытался нанести удар в касание с нескольких метров, но киксанул.

Алексей был подвижен, часто встречался с мячом, и в середине первого тайма всё же поучаствовал в голевой атаке. Россиянин развил её пасом направо на Хольма, а швед вернул мяч Миранчуку, который пробил низом из полукруга с правой ноги. Красивый гол отменил вратарский сейв, но экс-спартаковец Пашалич грамотно прочитал эпизод, рванул на добивание и опередил защитника. Жаль, Алексею не засчитают результативное действие, на которое он тут точно наиграл.

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После получаса игры «Аталанта» внезапно взяла паузу, а робкий до того «Сассуоло» выдал хороший отрезок с владением и территориальным преимуществом. Однажды только чудо спасло бергамасков от пропущенного гола – сумасшедший сейв вратаря Карнесекки после удара в упор и удачный отскок от перекладины, когда двое игроков команды Алессио Дионизи побежали на добивание. Мяч словно решил подразнить их, отлетев игрокам «Сассуоло» за спины.

«Аталанта», казалось, вернула себе контроль над игрой, как вдруг ошибка Скальвини подарила «Сассуоло» пенальти. Защитник сборной Италии сыграл рукой. Но что творил в этот вечер Карнесекки! Он отбил и первый 11-метровый от Пинамонти, и второй! Перебивали из-за того, что Колашинац ещё до удара поспешил, видимо, поздравить кипера с сейвом.

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Пауза в 15 минут пошла на пользу «Аталанте». После перерыва хозяева успокоили игру, снова завладели преимуществом. Бергамаски кусали «Сассуоло» быстрыми атаками и на исходе часа матча забили второй мяч. И в этой голевой атаке не обошлось без Миранчука! Развил её тонким пропуском мяча Де Кетеларе, а в итоге у «Аталанты» получилась очень яркая комбинация. Алексей сделал предголевую передачу на Хольма, а правый латераль ассистировал атакующему полузащитнику Копмейнерсу. Гасперини в глубине души наверняка аплодировал своей команде за такое произведение футбольного искусства.

А в середине второго тайма Миранчук совершил самый невероятный промах в этом матче, если не считать два пенальти от Пинамонти. Де Кеталаре выкатывал мяч во вратарскую на Алексея, который замыкал дальнюю штангу, а россиянин умудрился не попасть в пустые ворота. Подумалось, что Миранчук, быть может, и сам хотел отдать передачу партнёру, но из таких позиций не пасуют. Скорее всего, у нашего легионера просто не вышел удар. Очень обидный фейл.

За 20 минут до конца Гасперини поменял Миранчука и Хольма. Статистика Алексея в матче с «Сассуоло»: 55 касаний мяча (в том числе семь в штрафной соперника), четыре удара (три в створ), 72% точных передач, три паса под удар, три обводки, пять выигранных единоборств из 12, один отбор и один заработанный на себе фол. Россиянин заработал хорошую оценку от Sofascore – 7,2 балла. Тренер в целом должен быть доволен игрой Миранчука.

В итоге «Аталанта» выиграла даже с крупным счётом: вышедший на замену Баккер забил уже через минуту при помощи рикошета.