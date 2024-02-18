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Экс-президент «ПСЖ» Кайзак: уход Мбаппе из клуба не катастрофа, можно подумать о будущем

Экс-президент «ПСЖ» Кайзак: уход Мбаппе из клуба не катастрофа, можно подумать о будущем
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Бывший президент «ПСЖ» Ален Кайзак поделился мнением о потенциальном уходе нападающего французского гранда Килиана Мбаппе из клуба.

«Очевидно, это тяжёлая ситуация, потому что на текущий момент он один из лучших в мире. Однако это не является катастрофой и драмой. Хорошая новость заключается в том, что завершается период неизвестности, которая становилась невыносимой. Теперь можно подумать о будущем и позволить Луису Энрике реализовать свои принципы с игроками, которых он выберет. Чем раньше это произойдёт, тем лучше», — приводит слова Кайзака Le Parisien.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом», с которым его связывали слухи последние годы.

Кайзак являлся президентом «ПСЖ» в период с 2006 по 2008 год.

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