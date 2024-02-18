«Валенсия» поздравила испанца грузинского происхождения Топурию с завоеванием титула UFC

Пресс-служба футбольного клуба «Валенсия» отреагировала на победу испанца грузинского происхождения Илии Топурии над Александром Волкановски из Австралии в бою за титул чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории.

«Поздравляем, Матадор! Сегодня рано утром Илия Топурия стал первым испанским чемпионом UFC в полулёгком весе и остался непобеждённым», — написала пресс-служба «Валенсии».

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Напомним, сегодня, 18 февраля, в Анахайме (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 298. В главном поединке ивента Волкановски проводил защиту титула чемпиона UFC в полулёгком весе против Топурии. Бой завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде. Таким образом, Илия стал новым чемпионом UFC в полулёгком дивизионе.