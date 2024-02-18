«Реал»: гордимся тем, что такой наш заядлый болельщик, как Топурия, стал чемпионом в UFC

Мадридский «Реал» отреагировал на победу испанца грузинского происхождения Илии Топурии над австралийцем Александром Волкановски в поединке за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгкой весовой категории.

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«Поздравляем Илию Топурию с историческим триумфом для испанского спорта. Мы гордимся тем, что такой заядлый болельщик «Реала», как вы, стал чемпионом в UFC», — написала пресс-служба «сливочных».

Напомним, профессиональный рекорд Илии в смешанных единоборствах составляет 15-0. Он выступает под флагом Испании. Сегодня, 18 февраля, в Анахайме (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 298. В главном поединке ивента Волкановски проводил защиту титула чемпиона UFC в полулёгком весе против Топурии. Бой завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде. Таким образом, Илия стал новым чемпионом UFC в полулёгком дивизионе.