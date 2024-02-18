«Месси — эталон, лучший игрок мира. Он решает исход матчей». Араухо — об аргентинце

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался об игре бывшего партнёра по каталонскому клубу — форварда Лионеля Месси. На данный момент аргентинец выступает за «Интер Майами» из МЛС.

«Меня очень хорошо встретили, когда я приехал в «Барсу». Со всеми звёздами в раздевалке было немного страшно, но я чувствовал себя на равных с ними.

Мы с Месси пили мате вместе. Мне не хватает его присутствия в команде. Лео — лучший игрок в мире, решает исход матчей. Он вызывает восхищение, он капитан и эталон», — приводит слова Араухо Marca.

Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.