Газзаев: в условиях изоляции надо направить силы на развитие РПЛ и своих футболистов

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что в условиях изоляции надо направить силы на развитие РПЛ и своих футболистов.

«Сейчас клубам нет смысла тратить большие деньги на трансферную кампанию. Одно дело, когда команда готовиться к еврокубкам. В этом случае это очень важно. Для чего сегодня усиливаться? Чтобы выиграть национальное первенство? Мне кажется, что сегодня важнее, чтобы играли наши ребята. В условиях изоляции надо направить силы на развитие чемпионата России и своих футболистов.

В наши дни в России экономика растёт, благодаря импортозамещению. В российском спорте тоже надо стремиться к увеличению наших игроков и тренеров. А мы приглашаем западных специалистов. Надо правильно выстраивать трансферную политику. Если бы сегодня мы выступали в еврокубках, вопросов бы не было», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.