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Александр Кокорин за шесть минут оформил дубль в матче чемпионата Кипра

Александр Кокорин за шесть минут оформил дубль в матче чемпионата Кипра
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Сегодня, 18 февраля, проходит матч 26-го тура кипрского Первого дивизиона, в котором встречаются «Арис» и АЕЛ. Игра идёт на стадионе «Альфамега» в Лимасоле, Кипр. Матч начался в 20:00 мск.

Уже на 12-й секунде матча Кокорин после входа в штрафную отметился забитым мячом, который стал самым быстрым в истории чемпионата Кипра. А через пять минут россиянин оформил дубль ударом из-за пределов штрафной.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Ариса»

Кипр - Первый дивизион . Первый дивизион. 26-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Арис
Лимасол
1-й тайм
4 : 0
АЕЛ
Лимасол
1:0 Кокорин – 1'     2:0 Кокорин – 6'     3:0 Кажу – 9'     4:0 Гомис – 31'    

Российский форвард Александр Кокорин сыграл в нынешнем сезоне 17 матчей в рамках чемпионата Кипра, где отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.

На данный момент после 25 сыгранных матчей первого дивизиона Кипра «Арис» располагается на втором месте с 53 очками. АЕЛ после такого же количества проведённых игр находится на девятой строчке с 30 очками.

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