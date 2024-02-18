Стала известна причина отмены пресс-конференции Тухеля после матча с «Бохумом»

Причиной отмены пресс-конференции главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля после матча 22-го тура Бундеслиги с «Бохумом» (2:3) является нехватка времени, сообщает аккаунт Bayern and Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, из-за частых перерывов в игре у «Баварии» осталось не так много времени, чтобы успеть на самолёт обратно в Мюнхен.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Баварии» проводит совещание, на котором обсуждается вопрос прекращения сотрудничества с Тухелем. Во встрече принимают участие президент мюнхенцев Герберт Хайнер, спортивный директор Кристоф Фройнд, а также генеральный директор Ян-Кристиан Дрезен.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023.