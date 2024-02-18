«Бавария» отменила послематчевую пресс-конференцию Тухеля — Sky Sport

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Мюнхенская «Бавария» отменила пресс-конференцию главного тренера команды Томаса Тухеля после матча 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Бохумом» (2:3), сообщает Sky Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Баварии» проводит совещание, на котором обсуждается вопрос прекращения сотрудничества с Тухелем. Во встрече принимают участие президент мюнхенцев Герберт Хайнер, спортивный директор Кристоф Фройнд, а также генеральный директор Ян-Кристиан Дрезен.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023.

После 22-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет восемь очков.