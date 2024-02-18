Шансы «Байера» на чемпионство в Бундеслиге выросли до 89% — Opta Sports

Шансы леверкузенского «Байера» на победу в чемпионате Германии после победы в матче 22-го тура Бундеслиги с «Хайденхаймом» (2:1) и поражения «Баварии» от «Бохума» (2:3) выросли до 89%, сообщает Opta Sports.

Фото: Opta Sports

«Байер» упрочил своё лидерство в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе подопечных Хаби Алонсо стало 58 очков. Мюнхенская «Бавария» с 50 очками находится на втором месте и имеет 10,8 % на победу в Бундеслиге. Ранее команда из Леверкузена установила личный рекорд по количеству матчей без поражений подряд. Беспроигрышная серия немецкого клуба достигла уже 32 игр.

Напомним, главным тренером «Байера» является испанский специалист Хаби Алонсо, который, по сообщениям многих СМИ, ближайшим летом может сменить на посту рулевого «Ливерпуля» немца Юргена Клоппа, уходящего из команды в конце сезона.