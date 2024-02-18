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«Байер» оторвался от «Баварии» на восемь очков в Бундеслиге

«Байер» оторвался от «Баварии» на восемь очков в Бундеслиге
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Леверкузенский «Байер» оторвался от мюнхенской «Баварии» на восемь очков в немецкой Бундеслиге.

После 22 сыгранных матчей чемпионата Германии команда Хаби Алонсо в своём активе имеет 58 очков, при этом «Байер» ни разу в этом сезоне не проиграл, одержав 18 побед. «Бавария» имеет 50 очков, победив в чемпионате 16 раз, один раз сыграв вничью и трижды проиграв.

Отметим, что «Байер» ни разу не выигрывал Бундеслигу. При этом последний титул леверкузенцев был в сезоне 1992/1993, когда команда стала обладателем Кубка Германии. «Бавария» за всё время своего существования 33 раза выиграла Бундеслигу, где 11 чемпионств были подряд на протяжении последних 11 сезонов.

Также после «Баварии» в турнирной таблицы располагаются «Штутгарт» (46), «Боруссия» Дортмунд (41) и «РБ Лейпциг» (40).

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