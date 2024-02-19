Тренер «Фрозиноне»: я хотел дать пощёчину игроку «Ромы» за жест

Главный тренер «Фрозиноне» Эусебио Ди Франческо сказал, что хотел дать пощёчину игроку «Ромы» Деану Хёйсену в матче 25-го тура итальянской Серии А (0:3) за жест.

Фото: Кадр из трансляции

«Я хотел дать пощечину Хёйсену, потому что он молод и может совершать ошибки, но он не должен проявлять неуважение. Он ошибся в жесте (поставил палец возле губ), который он сделал, проявив неуважение как к моей команде, так и к болельщикам», — приводит слова Ди Франческо аккаунт Forza Juve в соцсети Х (ранее Twitter).

На 38-й минуте Деан Хёйсен после передачи Джанлуки Манчини открыл счёт в матче, после чего отпраздновал, показав такой жест команде и болельщикам соперника.

На данный момент после 25 сыгранных матчей итальянской Серии А «Фрозиноне» находится на 15-й строчке с 23 очками. «Рома» располагается на шестом месте с 41 очком.