Патрисиу готов покинуть «Рому» летом в качестве свободного агента – Николо Скира

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Вратарь итальянской «Ромы» Руй Патрисиу готов покинуть стан римлян в летнее трансферное окно в качестве свободного агента, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

36-летний Патрисиу является воспитанником лиссабонского «Спортинга», к которому присоединился летом 2000 года. Затем Руй покинул команду летом 2018 года, перейдя в английский «Вулверхэмптон», откуда летом 2021-го присоединился к «Роме».

В общей сложности голкипер принял участие в 129 матчах во всех турнирах за итальянскую команду, в которых пропустил 134 мяча и 48 встреч сыграл «на ноль». При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 3,5 млн.

На данный момент после 25 сыгранных матчей итальянской Серии А «Рома» располагается на шестом месте с 41 очком.