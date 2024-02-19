В «Милане» прокомментировали слухи о продаже клуба

Владелец «Милана» Джерри Кардинале опроверг слухи о возможной продаже клуба.

«Хочу категорически заявить – это абсолютная неправда. Я здесь надолго. У меня есть работа, которую я должен выполнить. Я хочу вернуть клуб на вершину Серии А и Европы, и я не остановлюсь перед достижением этих целей. Когда мы их достигнем – я захочу достичь их ещё раз.

Пиоли? То, что я недоволен на определённом этапе, не обязательно означает увольнение тренера. Я считаю, что Стефано делает хорошую работу в трудной ситуации, с очень обновлённой командой, и я не поддаюсь соблазну уволить кого-то только для того, чтобы что-то изменить.

Чемпионат ещё длинный, всё может произойти, посмотрим. Нам нужно многое улучшить, например, ситуацию с травмами. Всем, начиная с меня, нужно работать лучше. Но я не собираюсь уходить, я ещё долго здесь буду. Никто не хочет побеждать больше меня», — цитирует Кардинале Corriere dello Sport.

Напомним, американский бизнесмен приобрёл мажоритарную часть акций миланцев в июне 2022-го.