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«Мы доминировали большую часть матча». Тренер «Лутон Таун» — о поражении от «МЮ»

«Мы доминировали большую часть матча». Тренер «Лутон Таун» — о поражении от «МЮ»
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Главный тренер «Лутон Таун» Роб Эдвардс высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Лутон Таун
Лутон
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Хойлунд – 1'     0:2 Хойлунд – 7'     1:2 Моррис – 14'    

«Мы давили всю игру, это очень обидно. Нельзя давать такой команде, как «Манчестер Юнайтед» преимущество в два мяча, особенно в той манере, как это сделали мы. Команда выходила на матч с верой в то, что может выиграть. Мы должны быть храбрее.

Но игра получилась отличной, мы доминировали большую часть матча. Мы создавали моменты и продолжали давить до самого конца. Нам не повезло с тем моментом в конце, когда Росс попал в штангу.

Я очень разочарован тем, как мы пропустили эти два гола. Но в остальном игра была очень хорошей», – приводит слова Эдвардса BBC.

После 25 туров «Лутон» занимает 17-е место в АПЛ с 20 очками. «МЮ» расположился на шестой строчке (44 очка).

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