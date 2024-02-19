«Мы доминировали большую часть матча». Тренер «Лутон Таун» — о поражении от «МЮ»

Главный тренер «Лутон Таун» Роб Эдвардс высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

«Мы давили всю игру, это очень обидно. Нельзя давать такой команде, как «Манчестер Юнайтед» преимущество в два мяча, особенно в той манере, как это сделали мы. Команда выходила на матч с верой в то, что может выиграть. Мы должны быть храбрее.

Но игра получилась отличной, мы доминировали большую часть матча. Мы создавали моменты и продолжали давить до самого конца. Нам не повезло с тем моментом в конце, когда Росс попал в штангу.

Я очень разочарован тем, как мы пропустили эти два гола. Но в остальном игра была очень хорошей», – приводит слова Эдвардса BBC.

После 25 туров «Лутон» занимает 17-е место в АПЛ с 20 очками. «МЮ» расположился на шестой строчке (44 очка).

Материалы по теме Расмус Хойлунд установил несколько уникальных рекордов для истории «МЮ»

Тен Хаг подарил неожиданный подарок тренеру «Ньюпорта»