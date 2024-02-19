Килиан Мбаппе будет самым высокооплачиваемым игроком «Реала»

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который близок к переходу в «Реал», станет самым высокооплачиваемым игроком мадридского клуба, сообщает Marca.

По сведениям источника, француз будет зарабатывать от € 15 млн до € 20 млн в год плюс бонусы с учётом вычета налогов. Отмечается при этом, что зарплата Килиана будет расти от сезона к сезону по пятилетнему контракту, который он должен заключить. Таким образом, Килиан будет получать больше всех в «Реале», но не намного больше, чем Тони Кроос, Лука Модрич и Давид Алаба.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Напомним, ранее появилась информация, что Килиан договорился с мадридским «Реалом». За «ПСЖ» Мбаппе выступает с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.