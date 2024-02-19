«Реал» наладил контакт с Килианом Мбаппе в январе — Marca

Мадридский «Реал» начал активную работу над переходом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в начале января, сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, «Реал» обратился к игроку в первых числах января, когда от действующего контракта Мбаппе с «ПСЖ» оставалось менее шести месяцев. На запрос мадридцев о том, готов ли Килиан присоединиться к клубу, последовал утвердительный ответ. Отмечается, что для «сливочных» было важно понять, могут ли они рассчитывать на Мбаппе в следующем сезоне или нет.

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Напомним, ранее появилась информация, что Килиан подписал контракт с мадридским «Реалом». За «ПСЖ» Мбаппе выступает с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.