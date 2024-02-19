«Это наша ответственность». Габбиа — о поражении «Милана» в игре с «Монцей»

Центральный защитник «Милана» Маттео Габбиа прокомментировал поражение своей команды в матче итальянской Серии А с «Монцей» (2:4).

«Разочарование велико, в том числе и потому, что это была игра, в которой мы были полны решимости вернуться домой с победой. Когда приходит поражение, оно ранит. Мы должны постараться оставить этот негативный вечер здесь и вернуться на базу, чтобы работать и сосредоточиться на нашем будущем, ведь на следующей неделе нам предстоят две важные игры.

Шесть изменений в стартовом составе? Это не зависит от меня. Я уважаю тренера, без преувеличения, я люблю его. Я уважаю своих товарищей по команде. Я думаю, что все, кто играл сегодня, сильны, очень сильны, и, следовательно, я думаю, что это наша ответственность, если на поле мы не принесли домой победу, которую должны были принести», — приводит слова Габбиа Milan News.

После 25 туров итальянской Серии А «россонери» набрали 52 очка и занимают третье место. «Монца» после аналогичного количества игр в чемпионате Италии заработала 33 очка и располагается на 11-й строчке.