«Милан» не сумел вырвать ничью у «Монцы», играя вдесятером

Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Монца» и «Милан». Команды играли на стадионе «Комунале Бриантео» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступал Андреа Коломбо. «Монце» удалось добыть победу — 4:2.

Хозяева вели с преимуществом в два мяча уже после первого тайма. Оба гола были забиты в самой концовке половины встречи. Сперва на 45-й минуте отличился полузащитник «Монцы» Маттео Пессина, а через ещё шесть минут голом отметился форвард хозяев Дани Мота.

На 53-й минуте с поля был удалён форвард «Милана» Лука Йович. Спустя уже 13 минут один мяч отыграл вышедший на замену Оливье Жиру. «Россонери» удалось сравнять счёт за две минуты до конца основного времени второго тайма усилиями Кристиана Пулишича. Однако на 90-й минуте победу хозяевам принёс точный удар хавбека Уоррена Бондо. А перед самым финальным свистком точку в матче поставил Лоренцо Коломбо — 4:2.

В нынешнем сезоне команды уже встречались в матче 16-го тура. В той игре миланцы разгромили соперника на своём поле со счётом 3:0. После 25 туров итальянской Серии А «россонери» набрали 52 очка и занимают третье место. «Монца» после аналогичного количества игр в чемпионате Италии заработала 33 очка и располагается на 11-й строчке.