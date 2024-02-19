Эден Азар: как болельщик вы хотите, чтобы «Челси» был лучшим, но это так сложно

Бывший вингер «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар высказался о нынешнем положении лондонцев. Напомним, подопечные Маурисио Почеттино занимают 10-е место в АПЛ после 25 туров.

«Как болельщик вы хотите, чтобы «Челси» был лучшим, но это так сложно. За последние два года в команде произошли большие изменения. Не только игроки, но и новые владельцы. Это новая история. Как болельщики мы просто должны подталкивать их и следовать за ними», — приводит слова Азара журналист Саймон Филлипс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Азар перешёл в стан «синих» в 2012 году и провёл в клубе семь лет. За это время бельгийский футболист принял участие в 352 матчах во всех турнирах, в которых отметился 110 голами и 92 результативными передачами. В составе «Челси» 32-летний вингер дважды становился чемпионом Англии, два раза побеждал в Лиге Европы, по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок Англии.