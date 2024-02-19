Оуэн: если Дарвин Нуньес хочет стать великим игроком, ему нужно изменить образ мышления

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн высказался о забитом мяче форварда мерсисайдцев Дарвина Нуньеса в матче 25-го тура АПЛ с «Брентфордом» (4:1). Напомним, на 35-й минуте матча уругваец открыл счёт в матче, эффектно перекинув вратаря.

«Гол Дарвина Нуньеса был просто сумасшедшим. Я не могу перестать смотреть на это. И я не могу объяснить, насколько это сложный навык. Двигаться в темпе, мяч уходит от тебя, ты находишься внутри штрафной без права на ошибку. Невероятно. Но это ещё одно доказательство того, что, если он хочет приблизиться к тому, чтобы стать великим игроком, каким, по мнению многих, он может быть, ему нужно изменить свой образ мышления.

Я имею в виду, что даже рассматривать такое завершение — это безумие. В лучшем случае шансы на это 1 из 10, 2 из 10. Научиться пробрасывать, обводить или обходить голкипера — гораздо более продуктивный способ забить, который увеличит его шансы до 4 или 5 из 10, тем самым значительно повысив его конечную отдачу. Я не хочу портить ему настроение, ведь этот гол был просто классным. Но я бы предпочёл увидеть его, когда «Ливерпуль» ведёт 3:0, а не при счёте 0:0», — написал Оуэн в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 24-летний Дарвин Нуньес провёл 24 матча в рамках английской Премьер-лиги, забил девять голов и сделал семь результативных передач.