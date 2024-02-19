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Ван Дейк — о травмах в «Ливерпуле»: к этому приходится приспосабливаться

Ван Дейк — о травмах в «Ливерпуле»: к этому приходится приспосабливаться
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Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о травмах среди игроков мерсисайдского клуба. Напомним, в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (4:1) «красные» потеряли с повреждениями нападающего Диогу Жоту и хавбека Кёртиса Джонса.

«Нет смысла отрицать, что у нас много травмированных игроков. Многих мы потеряли, и к этому просто приходится приспосабливаться. Но нам нужен каждый футболист. Мы по-прежнему ведём борьбу за каждый трофей, и необходимо продолжать в том же духе до самого конца, если мы хотим добиться успеха», — приводит слова ван Дейка Liverpool Echo.

После 25 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Ливерпуль» занимает первое место в таблице, опережая идущий следом «Арсенал» на два очка.

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