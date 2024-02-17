Игрок «Локомотива» Фассон рассказал, какие российские команды на слуху в Бразилии

Защитника московского «Локомотива» Лукас Фассон рассказал, какие российские команды на слуху в Бразилии.

«В Бразилии «Локомотив» известен. Есть несколько российских команд, которые в моей стране на слуху — это и «Локомотив», и «Спартак», и «Зенит», — приводит слова Фассона пресс-служба клуба.

Последние месяцы Лукас вместе с защитником ЦСКА Келлвеном проводил в Олимпийской сборной Бразилии. Однако бразильцы задачу не выполнили и не прошли на Олимпийские игры.

Лукас Фассон перешёл в «Локомотив» из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» в июне 2022 года. Контракт футболиста с железнодорожниками был подписан до лета 2026-го. В нынешнем сезоне защитник провёл за московскую команду 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. Рыночная стоимость футболиста, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 3,5 млн.