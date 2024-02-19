Тухелю не удалось найти общий язык с большинством игроков «Баварии» — The Athletic

Главному тренеру «Баварии» Томасу Тухелю не удалось найти общий язык с большинством игроков мюнхенского клуба. Немецкий специалист подорвал доверие к себе постоянной критикой футболистов, сообщает The Athletic.

По информации источника, многие игроки команды потеряли уверенность в своих силах и желание сражаться до самого конца. Связывают это с отношением Тухеля к игрокам. В частности, с его публичной критикой футболистов. Напомним, ранее стало известно, что руководство «Баварии» рассматривало кандидатуру экс-тренера мюнхенцев Флика на смену Томасу.

После 22 туров Бундеслиги нынешнего сезона «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на восемь очков. В следующем матче внутреннего первенства мюнхенцы сыграют с «РБ Лейпциг» на домашней арене. Игра состоится 24 февраля.