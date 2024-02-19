Стало известно, как вёл себя Промес на сборах «Спартака» перед вынесением приговора

Форвард московского «Спартака» Квинси Промес вёл себя тише, чем обычно, перед вынесением приговора по делу о контрабанде наркотиков, сообщает Relevo.

«Он был тише, чем обычно. Он очень активный человек, даже слишком. Он лидер. У него чрезвычайно сильный менталитет. Он знает, что всё, чего он достиг в своей жизни, было основано на усилиях и борьбе с невзгодами. И он будет продолжать в том же духе», — приводит слова человека из окружения Промеса Relevo.

Напомним, ранее Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и к полутора годам тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом. Общий срок — 7,5 года заключения. 16 февраля стало известно о том, что Промес объявлен в международный розыск. Нидерланды уже приняли меры для экстрадиции футболиста, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена.

Квинси Промес в нынешнем сезоне провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами.