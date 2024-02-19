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«Пари НН» интересуется защитником «Локомотива» Магкеевым

«Пари НН» интересуется защитником «Локомотива» Магкеевым
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24-летний защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев может продолжить карьеру в «Пари Нижний Новгород», cообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Контракт футболиста с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. Продлить его на предложенных клубом условиях Магкеев отказался. Из-за разрыва крестообразной связки Станислав не провёл ни одного матча в нынешнем сезоне, но уже восстановился после травмы и сыграл за «Локо» на сборе в ОАЭ.

Напомним, Станислав Магкеев получил травму в матче 26-го тура чемпионата России сезона-2022/2023 с «Сочи» (3:0) и был заменён на 35-й минуте. Врачи диагностировали у защитника разрыв крестообразной связки колена.

«Локомотив» в данный момент занимает четвёртое место в таблице РПЛ, набрав 31 очко после 18 матчей чемпионата. «Пари Нижний Новгород», заработавший 24 очка, идёт девятым.

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