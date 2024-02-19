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Дмитрий Кузнецов: ЦСКА нужен футболист на замену Кучаеву, кого они приобрели?

Дмитрий Кузнецов: ЦСКА нужен футболист на замену Кучаеву, кого они приобрели?
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал переход полузащитника армейцев Константина Кучаева в «Пари НН» на правах аренды.

«Если в ЦСКА приняли решение отдавать, значит, нужно было. Точно так же получилось и с Марадишвили, и с Тикнизяном. Все они ушли.

Я не вижу в ЦСКА игроков для ротации состава. Много говорили о покупках. Говорили: этот приедет, тот приедет. И кого приобрели? Если мы говорим о Косте Кучаеве, считаю, что для того, чтобы расстаться с тем или иным игроком, ему на замену нужен качественный футболист». — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

В нынешнем сезоне Кучаев провёл 15 матчей за ЦСКА во всех турнирах, но только один — целиком. В ноябре игрок перенёс мышечное повреждение и два последних матча года провёл в запасе.

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