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Новая форма сборной России будет представлена 6 марта

Новая форма сборной России будет представлена 6 марта
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Новая форма сборной России по футболу будет представлена 6 марта на форуме «Россия» на ВДНХ.

«Презентация новой формы сборной России состоится 6 марта на ВДНХ на форуме «Россия», — приводит слова неназванного источника «РИА Новости Спорт».

Напомним, техническим спонсором сборной России выступает отечественная компания Jögel. Ранее форму для национальной команды изготавливала adidas. Отметим, что сборная России проведёт товарищеские матчи с национальными командами Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта) в новой форме. Эти игры пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина».

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

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