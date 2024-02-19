Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ковачевич: Видич и Красич — лучшие сербы в истории РПЛ

Ковачевич: Видич и Красич — лучшие сербы в истории РПЛ
Комментарии

Защитник махачкалинского «Динамо» Владимир Ковачевич назвал лучших сербских игроков, выступавших в Российской Премьер-Лиге. Он выделил бывшего защитника «Спартака» Неманью Видича и экс-полузащитника ПФК ЦСКА Милоша Красича.

«Лучшие сербы, игравшие в РПЛ? Неманья Видич и Милош Красич», – приводит слова Ковачевича «РБ Спорт».

Напомним, Красич выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В составе армейцев он провёл 229 матчей, забил 32 гола и отдал 34 результативные передачи. После ЦСКА Милош Красич перешёл в туринский «Ювентус».

Неманья Видич играл в составе «Спартака» с 2004 по 2005 год. На его счету 41 матч и четыре гола в составе красно-белых. После чемпионата России Видич перебрался в «Манчестер Юнайтед», а ещё позже в ходе своей карьеры играл за миланский «Интер».

Материалы по теме
Из «Спартака» ушли два игрока, «Зенит» расстался с бразильцем. Трансферы недели в РПЛ
Из «Спартака» ушли два игрока, «Зенит» расстался с бразильцем. Трансферы недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android