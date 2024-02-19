Из «Спартака» ушли два игрока, «Зенит» расстался с бразильцем. Трансферы недели в РПЛ

У клубов РПЛ остаётся совсем немного времени до закрытия зимнего трансферного окна, которое захлопнется 22 февраля. А мы рассказываем о главных сделках минувшей недели.

Максим Лайкин: «Спартак» → «Арсенал» (аренда)

Максим Лайкин (справа) Фото: ФК «Арсенал» Тула

20-летний воспитанник «Спартака» проведёт остаток нынешнего сезона в Первой лиге. Тульский «Арсенал» арендовал парня до лета 2024 года, в договоре не предусмотрена опция выкупа. Это уже не первая аренда Лайкина. Прошлый сезон он провёл в составе «Нефтехимика» (33 матча, 4 гола, 2 ассиста), который также представляет второй по силе дивизион российского футбола. В конце 2023 года Максин трижды сыграл за основную команду «Спартака». Он получил 45 минут в кубковом матче с «Оренбургом» (0:1) и вышел на поле в самой концовке двух матчей РПЛ. Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук в беседе с «Чемпионатом» подчеркнул, что у игрока было несколько вариантов, но он выбрал Тулу.

Константин Шильцов: «Спартак» → «Нефтехимик» (аренда)

Константин Шильцов Фото: ФК «Спартак»

Шильцов временно покинул «Спартак» перед стартом нынешнего сезона — его арендовала «Родина». Правда, там у Константина совсем не получилось. Он отбегал всего восемь матчей и не играл с октября 2023 года. Теперь Шильцов попробует свои силы в другом клубе Первой лиги — «Нефтехимике». У Константина всего один матч в составе основной команды «Спартака». В 2020 году его выпустили на 17 минут в кубковой игре с «Енисеем» (0:1). С того момента футболист так и не приблизился к первой команде красно-белых, а прошлый сезон отыграл в аренде в «Пари НН» (15 матчей, 1 гол, 1 ассист).

Ду Кейрос: «Зенит» → «Гремио» (аренда)

Ду Кейрос (справа) Фото: gremio.net

Бразилец проведёт ближайший год на родине — «Гремио» арендовал футболиста до декабря 2024-го. Помимо этого, у клуба из Порту-Аллегри есть право на выкуп 24-летнего футболиста. Ду Кейрос продержался в России всего полгода. Летом 2023-го он перешёл в «Зенит» из «Коринтианса», отыграл за это время 16 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Как правило, бразилец выходил на замену.

«В «Зените» было мало игрового времени, но меня не хотели отпускать. Я поговорил с тренерским штабом и принял решение вернуться на родину. Считаю, что бразильцы в России не могут адаптироваться к различным вопросам, в том числе к СВО», — говорил Ду Кейрос в интервью Globo после возвращения на родину.

Роман Тугарев: «Ростов» → «Торпедо» (аренда)

Роман Тугарев (слева) Фото: ФК «Торпедо»

В первой части этого сезона Тугарев отыграл 12 матчей за «Ростов» во всех турнирах (1 гол, 1 ассист). Впрочем, в последних 10 турах РПЛ Роман провёл в общей сложности на поле всего 31 минуту. В семи случаях он и вовсе просидел в запасе. Теперь Тугарева ждёт «Лучшая лига мира» — «Торпедо» арендовало его до конца сезона. Кстати, в договоре предусмотрена опция выкупа. Сам Тугарев отметил, что принял решение о переходе в московский клуб после разговора с главным тренером команды Олегом Кононовым. По словам Романа, вариант с «Торпедо» появился спонтанно.

Даниил Куликов: «Локомотив» → «Родина» (свободный агент)

Даниил Куликов Фото: ФК «Родина»

В начале года появилась информация о возможном переходе Куликова в «Торпедо». Даниил действительно оказался в Первой лиге, но только в другом московском клубе. 12 февраля Куликов отыграл один тайм за «Родину» (он там был на просмотре) в матче группового этапа Кубка ФНЛ с казахстанским «Кызыл-Жаром» (1:3). Через пару дней «Локомотив» объявил о расторжении контракта с футболистом по обоюдному согласию. Таким образом, Куликов перешёл в «Родину» на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2025 года. До этого Даниил играл исключительно в системе «Локомотива», с которым стал двукратным победителем Кубка России и обладателем Суперкубка страны.

Диего Луна: «Каракас» → «Балтика» (€ 250 тыс.)

Диего Луна Фото: ФК «Балтика»

Состав «Балтики» пополнил защитник из Венесуэлы. В начале 2023 года Луна оказался в «Каракасе», за который с того момента провёл 32 матча (1 гол, 1 ассист). По итогам сезона Луна попал в символическую сборную лучших футболистов чемпионата Венесуэлы. Теперь игрок подписал контракт с «Балтикой» на 3,5 года. Кстати, у 24-летнего футболиста есть небольшой опыт игры в Европе. В 2020 году он выступал за «Алкалу», которая представляла один из низших дивизионов испанского футбола.

Лука Джорджевич: «Сочи» → «Абха» (свободный агент)

Лука Джорджевич Фото: ФК «Сочи»

30 января Джорджевич получил статус свободного агента. Это произошло после расторжения контракта с «Сочи». Сам черногорец заявил, что новость о расставании получил по телефону. Во время отпуска Джорджевичу позвонили и сказали, что новый тренер «Сочи» Роберт Морено не нуждается в его услугах. Через пару недель Джорджевич подписал контракт с саудовским клубом «Абха». Договор рассчитан до конца сезона. Новый клуб 29-летнего футболиста сейчас занимает предпоследнее место в таблице саудовской лиги.