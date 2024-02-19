Гранат: хотел бы увидеть Кокорина в сборной России, он не уступает форвардам из РПЛ

Бывший российский футболист Владимир Гранат считает, что нападающий кипрского «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин достоин вызова в сборную России и трансфера в сильный европейский чемпионат. По мнению Граната, Кокорин не уступает нынешним форвардам Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, Кокорин может себя ещё попробовать в сильном европейском чемпионате. Я бы вообще хотел ещё увидеть Кокорина в футболке национальной команды. Как минимум Александр не уступает форвардам, выступающим в нашем чемпионате», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Александр Кокорин принадлежит «Фиорентине», но на правах аренды выступает за «Арис». В нынешнем сезоне 32-летний Кокорин принял участие в 23 матчах «Ариса» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.