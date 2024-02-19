«Бешикташ» расторг контракт с игроком, так как у него был аккаунт на сайте знакомств

Турецкий «Бешикташ» расторг контракт с полузащитником команды Эмирханом Делибашем из-за того, что у него был аккаунт на сайте знакомств, сообщает Aykiri.

По информации источника, клуб расстался с футболистом из-за гневных сообщений от болельщиков. Их возмутило, что игрок занимается поиском девушек вместо того, чтобы думать о футболе.

21-летний Делибаш является воспитанником «Бешикташа», однако один раз отдавался в аренду в «Гёзтепе». В общей сложности Эмирхан сыграл за турецкую команду пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 50 тыс.

На данный момент после 25 сыгранных матчей турецкой Суперлиги «Бешикташ» располагается на четвёртом месте с 40 очками.