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Источник: «Спартак» отказался отдавать Мартинса в аренду турецкому «Бешикташу»

Источник: «Спартак» отказался отдавать Мартинса в аренду турецкому «Бешикташу»
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«Спартак» отклонил предложение агента Павла Андреева о том, чтобы отдать нападающего красно-белых Кристофера Мартинса в аренду с правом выкупа турецкому «Бешикташу». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телегам-канале.

По информации источника, «Спартак» заинтересован именно в продаже 26-летнего футболиста. Спортивный директор красно-белых Томаш Амарал полагает, что команде нужен игрок более высокого уровня. Кроме того, нынешнее руководство московского клуба считает, что Мартинс получает завышенную заработную плату, которая составляет € 2,5 млн в год.

Напомним, в нынешнем сезоне Мартинс принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

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