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Тренер «Брентфорда»: Фоден — главный претендент на «Золотой мяч» из Англии

Тренер «Брентфорда»: Фоден — главный претендент на «Золотой мяч» из Англии
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Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк рассказал, кого из молодых английских футболистов считает главным претендентом на завоевание престижного приза «Золотой мяч».

«На мой взгляд, Фоден ближе всех в Англии к потенциальному завоеванию «Золотого мяча»! У него огромный потенциал и весьма высокий уровень. Я думаю, он может повлиять на игру своей команды многими способами. Фил — очень хороший дриблёр, к тому же, он очень усердно тренируется», — приводит слова Франка журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

Фоден является воспитанником «Манчестер Сити» и выступает за основную команду с 2016 года. 23-летний футболист выиграл с «горожанами» 16 трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА.

В этом сезоне вингер провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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