Тренер «Брентфорда»: Фоден — главный претендент на «Золотой мяч» из Англии

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк рассказал, кого из молодых английских футболистов считает главным претендентом на завоевание престижного приза «Золотой мяч».

«На мой взгляд, Фоден ближе всех в Англии к потенциальному завоеванию «Золотого мяча»! У него огромный потенциал и весьма высокий уровень. Я думаю, он может повлиять на игру своей команды многими способами. Фил — очень хороший дриблёр, к тому же, он очень усердно тренируется», — приводит слова Франка журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

Фоден является воспитанником «Манчестер Сити» и выступает за основную команду с 2016 года. 23-летний футболист выиграл с «горожанами» 16 трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА.

В этом сезоне вингер провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.