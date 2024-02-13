Фоден — самый молодой англичанин, сыгравший 50 матчей в Лиги чемпионов

Вингер «Манчестер Сити» Фил Фоден появится на поле в стартовом составе своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Копенгагеном». Таким образом, футболист «горожан» станет самым молодым англичанином, сыгравшим в 50 матчах в самом престижном европейском клубном турнире, сообщает Opta. Его возраст на данный момент — 23 года и 261 день.

Фоден является воспитанником «Манчестер Сити» и выступает за основную команду с 2016 года. 23-летний футболист выиграл с «горожанами» 16 трофеев, в том числе Лигу чемпионов.

В этом сезоне вингер провёл 34 матча чей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.