Индзаги не считает «Интер» фаворитом в паре с «Атлетико»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопрос о том, является ли миланский клуб фаворитом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико». Специалист дал понять, что не считает своих подопечных фаворитом в предстоящей игре.

«Мы не являемся фаворитами. «Атлетико» в этом сезоне проводил много отличных матчей. Это будет великолепное противостояние между двумя командами, которые хотят доминировать и имеют в голове чёткие принципы. Это будет очень трудный матч. Ребята это знают», – приводит слова Симоне Индзаги Mundo Deportivo.

Напомним, первый матч между «Интером» и «Атлетико» состоится во вторник, 20 февраля. Начало игры – в 23:00 мск. В прошлом сезоне итальянская команда дошла до финала Лиги чемпионов, где с минимальным счётом уступила «Манчестер Сити» (0:1).