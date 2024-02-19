«Кристал Пэлас» объявил о назначении Оливера Гласнера на должность тренера

Английский «Кристал Пэлас» объявил о назначении Оливера Гласнера на должность главного тренера команды, контракт подписан до конца сезона-2025/2026. На этом посту Гласнер сменил Роя Ходжсона, который был у руля команды 200 матчей.

«Я очень рад присоединиться к «Кристал Пэлас» в качестве тренера. С нетерпением жду возможности поработать с талантливой командой, встретиться с болельщиками клуба и ощутить атмосферу «Селхерст Парк», о которой я так много слышал», — приводит слова Гласнера пресс-служба клуба.

На протяжении тренерской карьеры 49-летний специалист возглавлял такие команды, как «Рид», ЛАСК, «Вольфсбург» и «Айнтрахт». С франкфуртцами Гласнер выиграл Лигу Европы — 2021/2022. На данный момент после 25 сыгранных матчей АПЛ «Кристал Пэлас» находится на 16-м месте с 24 очками.