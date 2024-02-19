Семак высказался о дефиците россиян в составе «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, нет ли у клуба дефицита отечественных футболистов на фоне того, что в некоторых матчах на Кубке равноправия в составе сине-бело-голубых даже двое россиян не всегда оказывались среди 11 на поле.

«Мы сейчас решаем другие задачи. На Кубке равноправия нам не надо было ставить троих или семерых россиян. Смотрели игроков, определённые взаимодействия. А решение по тому, кто из футболистов с российским паспортом будет играть, примем в скором времени. Будет ли весной существовать проблема лимита? Это зависит от того, в каком состоянии будут игроки. Допустим, на сегодняшний день кто‑то может смотреться гораздо лучше, но через неделю всё может измениться. Поэтому станем решать вопросы по мере их поступления», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Отметим, что в зимнее трансферное окно команду покинули защитник Дмитрий Чистяков и полузащитник Алексей Сутормин, перешедшие в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Защитник Данил Круговой был переведён в «Зенит»-2 и отзаявлен из заявки на сезон РПЛ.

Напомним, после 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. В его активе 36 очков.