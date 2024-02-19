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Семак объяснил, почему Ренану не удалось закрепиться в «Зените»

Семак объяснил, почему Ренану не удалось закрепиться в «Зените»
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему защитник команды Роберт Ренан не сумел закрепиться в составе сине-бело-голубых и перешёл в «Интернасьонал» на правах аренды.

«В прогрессе того же Ренана я не сомневаюсь. У него не получилось, потому что давление, связанное с результатом, да ещё и в другой стране — это очень непростая ситуация для молодого игрока. Её нужно выдержать. Мы со своей стороны давали ему шанс, но надёжности именно в оборонительных действиях Роберту не хватало. Конечно, гораздо легче играть в команде, где ты имеешь право на ошибку, нежели в клубе, который борется за чемпионство и где каждая неточность может стоить достаточно дорого», – приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, о переходе 20-летнего Ренана в «Интернасьонал» стало известно в начале января. Футболист представляет бразильский клуб на правах аренды. Роберт выступал за «Зенит» с января 2022 года, к сине-бело-голубым он присоединился на правах свободного агента. Контрактное соглашение игрока с российским клубом действует до лета 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского защитника в € 9 млн.

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