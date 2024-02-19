«Он просто ходит пешком». Мор раскритиковал иностранного игрока «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор раскритиковал Тео Бонгонда, которого клуб подписал летом 2023 года.

«Я прекрасно помню первые игры Бонгонда за «Спартак». Ну он просто ходит пешком. Где‑то взорвётся, потом опять ходит пешком. Команда прессингует, все прибегают, а он подходит к игроку и просто возле него стоит. То есть он приехал с тем осознанием, что он мегазвезда: на меня играйте, я буду делать результат. Квинси Промес делает результат, ему можно, где‑то не добегать, но, когда на поле два футболиста недорабатывают — это катастрофа.

Если Бонгонда пересмотрит своё отношение, поймёт, что он здесь не звезда, и начнёт больше отрабатывать во время матчей и приносить пользу команде, тогда это будет игрок, который «Спартак» усилит. Если он будет играть так, как он это делал осенью, тогда однозначно нет», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Бонгонда сыграл за красно-белых 22 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и одной голевой передачей.