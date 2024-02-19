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«Бавария» не заинтересована в возвращении Флика

«Бавария» не заинтересована в возвращении Флика
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Руководство «Баварии» не намерено вновь приглашать в клуб экс-наставника команды Ханса-Дитера Флика. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мюнхенский клуб рассматривает другие варианты. Сам немецкий специалист не заинтересован во временной работе и намерен рассматривать исключительно долгосрочные проекты.

Напомним, Флик является свободным агентом с сентября прошлого года. Последним местом работы 58-летнего наставника была сборная Германии. Специалист возглавлял «Баварию» с 2019 по 2021 год, выиграв с командой семь трофеев, в том числе и Лигу чемпионов УЕФА.

После 21 тура немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет восемь очков. Также «Бавария» проиграла Суперкубок Германии «Лейпцигу» и уступила «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ранее появилась информация, что мюнхенцев может временно возглавить бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер.

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