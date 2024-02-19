«Бавария» рассматривает Сульшера в качестве временного тренера — Плеттенберг

Руководство «Баварии» заинтересовано в приглашении Уле-Гуннара Сульшера на роль временного тренера команды. По информации источника, в сотрудничестве с норвежцем заинтересован спортивный директор мюнхенцев Кристоф Фройнд. Однако отмечается, что приоритетом руководства немецкого клуба остаётся сохранение в команде Томаса Тухеля до конца нынешнего сезона.

Напомним, Сульшер находится без работы с ноября 2021 года. Последним клубом 50-летнего наставника был «Манчестер Юнайтед». Норвежец возглавлял манкунианцев с декабря 2018 года, не выиграв ни одного трофея.

После 21 тура немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет восемь очков. Также «Бавария» проиграла Суперкубок Германии «Лейпцигу» и уступила «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ранее появилась информация, что мюнхенцев может возглавить бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан.