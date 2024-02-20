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Пети – о ситуации вокруг Мбаппе: во Франции уже устали от этого

Пети – о ситуации вокруг Мбаппе: во Франции уже устали от этого
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Бывший полузащитник «Барселоны» Эммануэль Пети прокомментировал слухи о возможном уходе Килиана Мбаппе из клуба.

«Я понятия не имею, что произойдёт, и, честно говоря, мы — 67 миллионов французов, которые понятия не имеют, какое решение Мбаппе примет в конце сезона. Мы все устали во Франции. Каждые шесть месяцев на столе всегда одна и та же история. Он собирается уйти? Он собирается остаться? Он хорошо позавтракал сегодня утром? Хорошо сходил в туалет? Мы во Франции тоже от этого устали. Я понимаю, что игроки тоже раздражаются из-за этой ситуации, потому что все внимание всё время сосредоточено на Мбаппе. Мы не говорим о «ПСЖ», мы всегда говорим о Мбаппе. Так что для некоторых игроков может быть проблемой справиться с этой ситуацией», — приводит слова Пети AS.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе дал согласие на переход в «Реал» в летнее трансферное окно.

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