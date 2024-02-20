«Это будет игра дуэлей». Диего Симеоне – о матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером».

«Если говорить об «Интере» то нужно сказать, что они входят в четвёрку или пятёрку лучших команд в Европе на данный момент. Это говорит само за себя: как они выступают в чемпионате, как они сыграли в прошлой Лиге чемпионов, а теперь выступают с еще большей уверенностью в нынешней. Они играют конкретно, просто, так, как я понимаю футбол, и это будет игра дуэлей. Тот, кто выиграет больше дуэлей, сможет приблизиться к победе.

Мы встречались с мадридским «Реалом», это важный соперник, который идёт вровень с «Интером». Матч будет похож на те, что были в Кубке и финале Суперкубка Испании», — приводит слова Симеоне AS.

Матч между командами состоится сегодня, 20 февраля. Стартовый свисток на стадионе «Сан-Сиро» прозвучит в 23:00 по мск.

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