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Источник: «Атлетико» и «Барселона» интересуются Гринвудом

Источник: «Атлетико» и «Барселона» интересуются Гринвудом
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Мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» интересуются футболистом «Хетафе» Мэйсоном Гринвудом, сообщает журналист Кристофер Мишель в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Манчестер Юнайтед», которому принадлежит Гринвуд, рассчитывает получить за трансфер англичанина € 40 млн.

Напомним, Гринвуд является игроком «Манчестер Юнайтед». Он перешёл в «Хетафе» в минувшем сентябре на правах аренды. До того, как присоединиться к испанскому клубу, английский футболист не выходил на поле более 18 месяцев после ареста по подозрению в попытке изнасилования и нападения.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне Мэйсон сыграл за испанский клуб 24 матча во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего форварда составляет € 7,5 млн.

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