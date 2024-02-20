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Симеоне: Лаутаро Мартинес мог выступать за «Атлетико», но он выбрал другой путь

Симеоне: Лаутаро Мартинес мог выступать за «Атлетико», но он выбрал другой путь
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о нападающем «Интера» Лаутаро Мартинесе в преддверии очного матча команд в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 20 февраля.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
20 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда молодые игроки прогрессируют так, как Лаутаро Мартинес, я не могу не восхищаться ими. Лаутаро — это тот футболист, который мог играть за нас, но выбрал другой путь. В конечном счёте он сильный футболист, который доказывает это. У меня нет никаких претензий из-за того, что он выбрал иное продолжение карьеры, я счастлив за него, ведь он аргентинец», — приводит слова Симеоне Relevo.

Напомним, по информации СМИ, Мартинес мог перейти в «Атлетико» в 2018 году, когда он выступал за аргентинский «Расинг».

Матч «Интер» — «Атлетико» начнётся в 23:00 мск.

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