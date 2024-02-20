Симеоне: Лаутаро Мартинес мог выступать за «Атлетико», но он выбрал другой путь

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о нападающем «Интера» Лаутаро Мартинесе в преддверии очного матча команд в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 20 февраля.

«Когда молодые игроки прогрессируют так, как Лаутаро Мартинес, я не могу не восхищаться ими. Лаутаро — это тот футболист, который мог играть за нас, но выбрал другой путь. В конечном счёте он сильный футболист, который доказывает это. У меня нет никаких претензий из-за того, что он выбрал иное продолжение карьеры, я счастлив за него, ведь он аргентинец», — приводит слова Симеоне Relevo.

Напомним, по информации СМИ, Мартинес мог перейти в «Атлетико» в 2018 году, когда он выступал за аргентинский «Расинг».

Матч «Интер» — «Атлетико» начнётся в 23:00 мск.