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Геннадий Орлов рассказал о своём беспокойстве за «Зенит» перед рестартом сезона РПЛ

Геннадий Орлов рассказал о своём беспокойстве за «Зенит» перед рестартом сезона РПЛ
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Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал о своём беспокойстве за «Зенит» перед рестартом сезона Российской Премьер-Лиги.

«Ну и «Зенит» на высоком психологическом фоне. Но меня что беспокоит. Я сам проходил эти сборы, и всегда было тягостно, когда команда не возвращалась домой за период всех сборов. «Зенит» как уехал в середине января, так всё время там и находится и приедет только накануне игр», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, после первого круга Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 36 очков по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» на домашней арене.

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