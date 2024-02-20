«Локомотив» разгромил «Гульф Юнайтед» со счётом 11:1 в товарищеском матче

Сегодня, 20 февраля, московский «Локомотив» провёл товарищескую встречу с «Гульф Юнайтед» из ОАЭ. Железнодорожники добились убедительной победы со счётом 11:1.

Хет-трик в матче оформил Владислав Сарвели, по разу в составе команды Михаила Галактионова отличились Рифат Жемалетдинов, Сергей Пиняев, Максим Ненахов, Егор Погостнов, Вадим Раков, Артём Дзюба, Алексей Батраков и Дмитрий Радиковский. Отметим, что 24 февраля «Локомотив» сыграет товарищеский матч с «Ростовом».

Первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона железнодорожники завершили на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства команда Галактионова встретится с московским «Динамо».