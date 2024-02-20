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Испанский журналист: Захарян — это далеко на Карпин. Сейчас Арсен разочаровывает

Испанский журналист: Захарян — это далеко на Карпин. Сейчас Арсен разочаровывает
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Испанский журналист Pereodista De Relevo и обозреватель «Реала Сосьедад» Патчо де ла Рика высказался о российском полузащитнике Арсене Захаряне. По мнению журналиста, Захарян — не самый худший трансфер «Реала Сосьедада», однако до уровня Валерия Карпина, который является значимой личностью в истории испанского клуба, Арсен не дотягивает. Де ла Рика отметил, что Захарян пока что разоаровывает.

«У россиянина есть умения высокого уровня, но в матчах они незаметны. Арсен Захарян, конечно, не самое худшее подписание сезона в Ла Лиге. Даже в самом «Реал Сосьедаде» были приобретения и похуже. Например, трансфер Одриосолы или аренда Андре Силвы.

Захарян за полгода показал, что он далеко не Карпин. Валерий — это громкое имя для «Сосьедада», а Арсен сейчас разочаровывает. Однако россиянин еще может изменить ситуацию. Не думаю, что он уйдет в аренду этим летом. На его позиции не так много игроков, и россиянину гарантирована роль первого запасного», — приводит слова Патчо де ла Рики Sport24.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года. В составе испанского клуба российский хавбек сыграл в 27 матчах во всех турнирах (пять из них — в Лиге чемпионов) и отметился одним результативным пасом.

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