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Мальорка — Реал Сосьедад — 1:2, обзор матча, статистика Захаряна, 18 февраля 2024, чемпионат Испании, таблица Примеры

«Сосьедаду» повезло с судьёй. Но с такой игрой команда Захаряна останется без еврокубков
Анатолий Романов
«Мальорка» — «Реал Сосьедад» — 1:2
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Сам россиянин провёл не лучший матч.

«Реал Сосьедад» прервал безвыигрышную серию в чемпионате Испании, с трудом дожав игравшую целый тайм в меньшинстве «Мальорку». Команда Арсена Захаряна продолжает борьбу за попадание в еврокубки на будущий сезон. Но выглядит в Примере тяжеловато.

Испания - Примера . 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Санчес – 4'     1:1 Кубо – 38'     1:2 Мерино – 90+3'    
Удаления: Раильо – 45+4', ван дер Хейден – 90+7' / нет

Захарян вернулся в стартовый состав «Реала Сосьедад». Турнирное положение басков не позволяло главному тренеру Иманолу Альгуасилю провести большую ротацию состава после матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» в середине недели, тем не менее кое-какие перестановки он сделал. В частности, россиянин заменил на левом фланге полузащиты Барренечеа. Кроме того, на позиции центрфорварда действовал двухметровый нигериец Садик, для которого недавний кубковый матч на этом же стадионе превратился в кошмар из-за большого количества нереализованных моментов.

Арсен ещё не успел коснуться мяча, а «Мальорка» уже забила! Первым же ударом – на четвёртой минуте. Гол получился очень простым, но от того не менее ценным для борющейся за выживание команды Хавьера Агирре. Хозяева выбросили аут с фланга Захаряна в штрафную, мяч отскочил от нападающего Ларина, и дежуривший на подборе Санчес здорово пробил в дальний нижний угол из полукруга.

После этого «Мальорка» достаточно глубоко оборонялась по схеме 5-3-2, рассчитывая на забросы на дуэт высоких форвардов Ларин – Мурики. «Реал Сосьедад» имел территориальное преимущество, владел мячом около 70% времени, вот только баскам не хватало остроты. Первый удар в исполнении гостей состоялся лишь на 12-й минуте, причём эту атаку развил тонкой передачей Захарян. Но потом было мало креатива от игроков группы атаки «Реала Сосьедад», включая россиянина, хотя Арсен хорошо двигался.

Кубковый матч с «Мальоркой» был катастрофой для партнёра Захаряна:
Матч-катастрофа для партнёра Захаряна. Даже по пустым воротам не мог попасть!
Матч-катастрофа для партнёра Захаряна. Даже по пустым воротам не мог попасть!

Судья Пабло Фуэртес давал играть, почти не свистел фолы в ситуациях 50 на 50, чем очень злил болельщиков «Мальорки». И забитый, в общем-то, из ничего ответный гол «Реала Сосьедад» перед перерывом родился в результате жёсткого отбора мяча у Мурики. Дальше всё сделал за счёт индивидуального мастерства Кубо: японец протащил мяч и нанёс удар низом в дальний угол из-под «зависшего» Настасича. Таке прервал пятиматчевую сухую серию басков. Эпизод проверял VAR, и гол, к неудовольствию фанатов, засчитали. Более того, в компенсированное время первого тайма арбитр удалил капитана «Мальорки» Раильо за споры и аплодисменты в свой адрес.

Несмотря на то что хозяева остались вдесятером, их мексиканский тренер решил не менять в перерыве кого-либо из своих форвардов. С четвёркой защитников «Мальорка» достаточно спокойно и организованно оборонялась. Игра стала рваной из-за большого количества фолов, что было только на руку команде Агирре. Хороший момент имел «Реал Сосьедад» через 10 минут после начала второго тайма, когда гости били опасный штрафной метров с 20. У мяча находились Захарян и Мендес. К сожалению, россиянин не пробил. Брайс отдал передачу на Траоре, а тот отправил мяч на другую планету.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Альгуасиля точно не мог устроить такой ход матча, поэтому после часа игры тренер «Реала Сосьедад» произвёл сразу тройную замену. Вместе с Садиком и Субельдией с поля ушёл Захарян. Статистика Арсена во встрече с «Мальоркой»: 35 касаний мяча (один в чужой штрафной), 0 ударов, 20 точных передач из 24 (83% точности), один пас под удар, две неудачные попытки обыгрыша, одно выигранное единоборство из пяти, один отбор мяча и один фол. Россиянин получил от сайта Sofascore невысокую оценку – 6,7 балла. Не лучший матч для Захаряна.

Впрочем, в матче с «Мальоркой» никто из футболистов группы атаки «Реала Сосьедад», кроме Кубо, не может быть удовлетворён своим выступлением. Тройная замена не пошла на пользу гостям. Хозяева гнули свою линию, гасили скорость и успешно разрывали связи между игроками басков. В результате «Реал Сосьедад» наиграл только на 1,17 гола по показателю xG. «Мальорка» не заслуживала поражения, тем не менее в компенсированное время баски всё же забрали три очка. После подачи со штрафного Мерино выиграл воздух у Саму Кошты и забил головой. Повезло!

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