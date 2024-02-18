«Сосьедаду» повезло с судьёй. Но с такой игрой команда Захаряна останется без еврокубков

«Реал Сосьедад» прервал безвыигрышную серию в чемпионате Испании, с трудом дожав игравшую целый тайм в меньшинстве «Мальорку». Команда Арсена Захаряна продолжает борьбу за попадание в еврокубки на будущий сезон. Но выглядит в Примере тяжеловато.

Захарян вернулся в стартовый состав «Реала Сосьедад». Турнирное положение басков не позволяло главному тренеру Иманолу Альгуасилю провести большую ротацию состава после матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» в середине недели, тем не менее кое-какие перестановки он сделал. В частности, россиянин заменил на левом фланге полузащиты Барренечеа. Кроме того, на позиции центрфорварда действовал двухметровый нигериец Садик, для которого недавний кубковый матч на этом же стадионе превратился в кошмар из-за большого количества нереализованных моментов.

Арсен ещё не успел коснуться мяча, а «Мальорка» уже забила! Первым же ударом – на четвёртой минуте. Гол получился очень простым, но от того не менее ценным для борющейся за выживание команды Хавьера Агирре. Хозяева выбросили аут с фланга Захаряна в штрафную, мяч отскочил от нападающего Ларина, и дежуривший на подборе Санчес здорово пробил в дальний нижний угол из полукруга.

После этого «Мальорка» достаточно глубоко оборонялась по схеме 5-3-2, рассчитывая на забросы на дуэт высоких форвардов Ларин – Мурики. «Реал Сосьедад» имел территориальное преимущество, владел мячом около 70% времени, вот только баскам не хватало остроты. Первый удар в исполнении гостей состоялся лишь на 12-й минуте, причём эту атаку развил тонкой передачей Захарян. Но потом было мало креатива от игроков группы атаки «Реала Сосьедад», включая россиянина, хотя Арсен хорошо двигался.

Судья Пабло Фуэртес давал играть, почти не свистел фолы в ситуациях 50 на 50, чем очень злил болельщиков «Мальорки». И забитый, в общем-то, из ничего ответный гол «Реала Сосьедад» перед перерывом родился в результате жёсткого отбора мяча у Мурики. Дальше всё сделал за счёт индивидуального мастерства Кубо: японец протащил мяч и нанёс удар низом в дальний угол из-под «зависшего» Настасича. Таке прервал пятиматчевую сухую серию басков. Эпизод проверял VAR, и гол, к неудовольствию фанатов, засчитали. Более того, в компенсированное время первого тайма арбитр удалил капитана «Мальорки» Раильо за споры и аплодисменты в свой адрес.

Несмотря на то что хозяева остались вдесятером, их мексиканский тренер решил не менять в перерыве кого-либо из своих форвардов. С четвёркой защитников «Мальорка» достаточно спокойно и организованно оборонялась. Игра стала рваной из-за большого количества фолов, что было только на руку команде Агирре. Хороший момент имел «Реал Сосьедад» через 10 минут после начала второго тайма, когда гости били опасный штрафной метров с 20. У мяча находились Захарян и Мендес. К сожалению, россиянин не пробил. Брайс отдал передачу на Траоре, а тот отправил мяч на другую планету.

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Альгуасиля точно не мог устроить такой ход матча, поэтому после часа игры тренер «Реала Сосьедад» произвёл сразу тройную замену. Вместе с Садиком и Субельдией с поля ушёл Захарян. Статистика Арсена во встрече с «Мальоркой»: 35 касаний мяча (один в чужой штрафной), 0 ударов, 20 точных передач из 24 (83% точности), один пас под удар, две неудачные попытки обыгрыша, одно выигранное единоборство из пяти, один отбор мяча и один фол. Россиянин получил от сайта Sofascore невысокую оценку – 6,7 балла. Не лучший матч для Захаряна.

Впрочем, в матче с «Мальоркой» никто из футболистов группы атаки «Реала Сосьедад», кроме Кубо, не может быть удовлетворён своим выступлением. Тройная замена не пошла на пользу гостям. Хозяева гнули свою линию, гасили скорость и успешно разрывали связи между игроками басков. В результате «Реал Сосьедад» наиграл только на 1,17 гола по показателю xG. «Мальорка» не заслуживала поражения, тем не менее в компенсированное время баски всё же забрали три очка. После подачи со штрафного Мерино выиграл воздух у Саму Кошты и забил головой. Повезло!